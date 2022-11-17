Експертів з України допустили на місце вибуху в Польщі – представник канцелярії Дуди

Представникам України надали доступ до місця події в районі польського Пшеводуву, де внаслідок падіння ракет загинули двоє людей – про це заявив державний секретар канцелярії президента Польщі Якуб Кумох, який відповідає за міжнародну політику.

«Ще раз повторюю: Україна не винна, що захищається від Росії і бореться з російськими ракетами. На сайт допущені українські експерти», – заявив Кумох.

Він подякував посольству США та послу Україні в Польщі Василю Зваричу за «за співпрацю у цій дуже важливій справі».

Напередодні президент України Володимир Зеленський закликав надати українським експертам доступ до розслідування вибуху в Польщі.

15 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по українських містах, зокрема по обʼєктах енергетичної інфраструктури. За словами речника Повітряних сил України Юрія Ігната, російські військові випустили близько ста ракет.

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За інформацією ЗМІ, вибухи в польському селі Пшеводув сталися о 15:40 за місцевим часом на фермі біля зерносушарки, загинули двоє людей.

МЗС Польщі 15 листопада офіційно підтвердило, що під час ракетної атаки Росії на село Пшеводув впала ракета російського виробництва.

Росія заперечує, що завдавала ракетних ударів поблизу місця інциденту і взагалі поблизу польського кордону. У Міністерстві закордонних справ Росії викликали тимчасового повіреного у справах Польщі. «Дипломату вказано на неприйнятне нагнітання в Польщі антиросійської істерії навколо інциденту», – йдеться у повідомленні МЗС. Раніше російського посла викликали до польського МЗС.