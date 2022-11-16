На українсько-польському форумі у Львові обговорили, якою може бути реакція на вибух у Польщі

У Львові 16 листопада відбувся VII українсько-польський стратегічний форум на тему «Альянс України, Польщі та Великої Британії», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Експерти з України та Польщі обговорили наслідки російської агресії у військовому, гібридному, інформаційному вимірах; стратегічні напрями та перспективи співпраці між Польщею, Україною та Великою Британією; співпрацю України та Польщі в нових умовах безпеки.

Постачання зброї Україні, посилення співпраці військової промисловості між Україною і Польщею, допомога Україні у відновленні інфраструктури, щоб Україна могла пережити зиму і в подальшому захищатися від Росії ‒ головні питання сьогодення, на думку учасників форуму.

За словами політичного експерта з Польщі Даріуша Матерняка, потрапляння 15 листопада ракети на територію Польщі і загибель двох поляків має спонукати НАТО і Європейський Союз до ухвалення рішення про посилення безпеки на прикордонні.

Матерняк у коментарі Радіо Свобода зазначив, що немає значення, чи ракета, яка вдарила по Польщі, була російською, чи була випущена з системи ППО України – відповідальність у будь-якому разі лежить на Росії.

«Чи будуть ухвалені рішення, чи то НАТО, чи Європейським Союзом? Я б не очікував жорстких рішень. Випадок Польщі має бути ще більшою підставою для підтримки України, якщо йдеться про постачання зброї. Було б доречним посилення безпеки у прикордонних регіонах. Особливо, якщо мова про ППО. Є така концепція, про що ми говорили, що доречно збільшити кількість систем ППО у прикордонних регіонах України. Можливим було б включення натовських систем ППО у збільшення обміну інформації. Теоретично було б збивати ці ракети, які скеровує Росія на західні регіони України. Це був би захист наших громадян. Але це політичне рішення, чи його ухвалять?» ‒ сказав Матерняк.

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Учасники дискусії вважають, що сьогодні новий тристоронній формат співпраці Польщі, України, Великої Британії має набути конкретного змісту у рамках розвитку «стратегії малих альянсів» заради зміцнення і розширення Чорноморсько-Балтійської вісі, генерування нових міжнародних ініціатив у рамках «Ініціативи трьох морів».

15 листопада польські засоби інформації повідомили, що в селищі Пшеводув поблизу кордону з Україною впали дві ракети, через що загинули двоє людей. Це сталося в день, коли війська РФ завдали масованого удару по Україні. Влада України покладає відповідальність за падіння ракети на Росію. У Москві це заперечують.

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У Міноборони РФ заявили, що у Польщі впала ракета українських збройних сил. Те, що це ракета українських сил протиповітряної оборони, також неофіційно допускає влада США. Водночас західні партнери України покладають відповідальність за удар на Росію.

Президент Польщі Анджей Дуда сказав 16 листопада, що це була ракета російського виробництва, вироблена у 1970-х роках, яку, ймовірно, використала українська ППО. За його словами, немає жодних ознак, що стався навмисний напад на Польщу та даних, що ракету запустила Росія. Він припустив, що стався нещасний випадок.