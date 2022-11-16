США: за загибель людей у ​​Польщі в будь-якому разі відповідальна Росія

Сполучені Штати Америки покладають відповідальність за загибель двох громадян Польщі через падіння ракети на польській території 15 листопада на Росію, заявили у Білому домі.

У повідомленні від імені представниці Ради національної безпеки США Едрієн Вотсон наголошується, що Сполучені Штати не мають у своєму розпорядженні жодних фактів, які суперечили б висловленій польською владою версії про те, що, ймовірно, йдеться про ракету ППО України. Раніше президент Польщі Анджей Дуда назвав це найбільш імовірною версією та охарактеризував інцидент як нещасний випадок.

З такою ж оцінкою раніше виступили генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ і президент США Джо Байден. При цьому багато представників країн НАТО зазначили, що навіть якщо ракета була українською, відповідальність все одно несе Росія, оскільки саме вона напередодні завдала ракетних ударів по Україні, а українська ППО намагалася їх відбити.

«Якими б не були остаточні результати розслідування, очевидно, що врешті-решт відповідальною за трагічний інцидент є Росія, яка завдала масованого ракетного удару по Україні, особливо по цивільній інфраструктурі. Україна мала – і має – повне право захищати себе», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Білого дому.

Представники України наполягають на тому, що ракета, яка впала на території Польщі приблизно за 5 кілометрів від польсько-українського кордону, не була українською. За словами президента України Володимира Зеленського, він, як і раніше, переконаний, що йшлося про російську ракету. Зеленський підкреслив, що, якщо ракета все ж таки належала українській ППО, необхідно надати докази цього. Він також закликав допустити Україну до розслідування.

15 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по українських містах, зокрема по обʼєктах енергетичної інфраструктури. За словами речника Повітряних сил України Юрія Ігната, російські військові випустили близько ста ракет.

За інформацією ЗМІ, вибухи в польському селі Пшеводув сталися о 15:40 за місцевим часом на фермі біля зерносушарки, загинули двоє людей.

МЗС Польщі 15 листопада офіційно підтвердило, що під час ракетної атаки Росії на село Пшеводув впала ракета російського виробництва.

Росія заперечує, що завдавала ракетних ударів поблизу місця інциденту і взагалі поблизу польського кордону. У Міністерстві закордонних справ Росії викликали тимчасового повіреного у справах Польщі. «Дипломату вказано на неприйнятне нагнітання в Польщі антиросійської істерії навколо інциденту», – йдеться у повідомленні МЗС. Раніше російського посла викликали до польського МЗС.