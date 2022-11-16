Ракети в Польщі: версії і реакції. Чому Україна сумнівається у висновку НАТО?

Під час масованої ракетної атаки Росії по Україні 15 листопада дві ракети впали у Польщі. Внаслідок чого загинули дві людини.

Президент Польщі Анджей Дуда сказав, що це була ракета, яку, ймовірно, використала українська ППО. І припустив, що стався нещасний випадок.

Утім, влада України має сумніви, що ракета була українською. Про це за підсумками Ставки Верховного головнокомандувача заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Чи могло це бути випадковістю? Як зреагували Україна, США і НАТО? Як відповіла Росія? І головне – які можуть бути наслідки цього.

Про це дивіться в програмі «Свобода LIVE» о 18:00 на @Радіо Свобода.