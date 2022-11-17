НАТО реагує повільно і слабко – колишній посол України у Польщі Андрій Дещиця

Наскільки адекватними є реакції НАТО, Польщі, США і України на інцидент із потраплянням ракети на територію Польщі? Про що каже реакція Росії? Які наслідки може мати як сам цей інцидент із загибеллю людей, так і реакція НАТО?

Про це Радіо Свобода говорило в ефірі програми Свобода Live із колишнім послом України в Польщі Андрієм Дещицею.

– Пане Дещиця, як цей інцидент, на вашу думку, вплине як на саму Польщу, так і на її ставлення до України?

– Польща готувалася до того, що Росія може все ж таки напасти і на також, якщо, звичайно, Україна не втримається. І ці приготування були вже від початку широкомасштабної агресії Росії на нашу державу. Але все ж таки були сподівання, що Росія цього не зможе зробити.

Тепер, після цього інциденту, очевидно, перше питання – це зміцнення системи ППО Польщі. Я думаю, що також у цьому питанні відбуваються консультації Польщі зі своїми партнерами по НАТО.

І я сподіваюся, що будуть вжиті відповідні заходи, щоб ця система ППО була надійною не тільки для території Польщі, але також і для території України.

– Як ви думаєте, чи для поляків це принципово станом на сьогодні знати, чи ракета випадково пролітала і вбила двох людей, чи ракету цілеспрямовано запустила Росія?

Тому що зараз шириться багато інформації, прокремлівських наративів в тому числі, щоб звинуватити в цьому Україну. Який консенсус з цього приводу буде в польському суспільстві?

– Перш за все я думаю, що в Польщі прекрасно розуміють про те, що все це, що сталося, і це все, що відбувається – це результат агресії Росії проти України. Перш за все. І, звичайно, Росія несе відповідальність і за те, що відбувається в Україні, і за злочини, які російська армія чинить в Україні, і за ці жертви у Польщі.

Польське суспільство розуміє, що Росія є агресором. Поляки це добре знають зі свого історичного минулого, і вони готові протистояти цій агресії, і готові допомагати нам.

Сподіваюся, що така підтримка і така солідарність будуть і надалі, будуть такими, якими вони буди досі.

– А якої реакції ви наразі чекаєте від НАТО?

– Я чекаю, що НАТО буде набагато конкретнішим в плані надання систем ППО Україні. Тому що те, що сталося вчора в Польщі, підтверджує застереження, які були неодноразово висловлені керівництвом України, про те, що Росія не зупиниться на Україні.

НАТО буде набагато конкретнішим

І президент України про це говорив, і міністр закордонних справ, і міністр оборони. Всі свідомі того, що Росія має далекосяжні плани.

І НАТО, обов'язок якого захищати країни-члени альянсу, мало би бути також зацікавлене і в тому, щоб захистити від ракетних обстрілів сусідню територію України. Бо якщо уся територія України обстрілюється, то це потенційна небезпека і для країн-сусідів, які входять в НАТО.

Тому ці системи ППО мали би бути надані Україні якомога швидше.

– Якщо звернутися до доктрини НАТО, до статті 5 (до речі, 15 листопада багато ваших колег говорили про те, що це буде таке випробовування для НАТО, чи застосують вони статтю 5, чи не застосують). Тож, наскільки принципово для НАТО, летить ракета цілеспрямовано і вражає територію країн-членів альянсу, чи вона потрапляє туди випадково, тому що війна зовсім поруч? В якому із цих випадків може застосуватися стаття 5 НАТО?

– Перш за все це залежить від самого НАТО, як вони будуть це інтерпретувати чи трактувати.

Будь-яка загроза для країни-члена НАТО має отримувати різку відповідь

Я особисто вважаю, що будь-яка загроза для країни-члена НАТО – свідома, чи несвідома, але спричинена агресією країни-сусіда, а конкретно Росії – має завжди отримувати відповідну адекватну різку відповідь.

І цією відповіддю може бути, звичайно, в залежності від рівня небезпеки, і залучення військ країн-членів НАТО для відсічі агресії Росії, і надання, як як вже сказав, систем ППО.

А найперше, НАТО, має давати чіткі сигнали Росії, що вони будуть відповідно реагувати на подібного роду дії з боку Росії, які направлені не тільки проти Україні, але які направлені проти безпеки в регіоні.

– З вашої точки зору, Кремль сьогодні отримав такий сигнал від НАТО?

– Я думаю, що заслабкий сигнал від НАТО був на даний момент. І рішення, які ухвалювалися, були занадто повільними.

Заслабкий сигнал від НАТО ..занадто повільно

Під час війни рішення мали би ухвалюватися значно швидше.

– Що це могло бути?

– Це, наприклад, могла бу бути заява про те, що вони надають системи ППО Польщі, що вони зміцнюють Польщу, і що вони надають ППО Україні.

– Але цього не сталося...

– Можливо, що станеться. Шкода, що аж такі негативні аргументи стають в нагоді того, щоб переконати країни-члени НАТО, НАТО в цілому, щоб реагувати набагато ефективніше і конструктивніше на загрози.