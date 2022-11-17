На звільненій від військ РФ Херсонщині виявили тіла 63 жертв катувань – Монастирський

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що правоохоронці виявили 63 тіла жертв катувань на звільненій від російських військ Херсонщині, передає пресслужба МВС.

«Зараз виявлено 63 тіла на території Херсонської області, але ми повинні розуміти, що пошуки тільки почалися, тому буде виявлено ще багато катівень та місць поховань», – сказав Монастирський в ефірі телемарафону.

За його словами, правоохоронці відкрили 436 проваджень за результатами перших ознак воєнних злочинів. Виявлено 11 місць позбавлення волі, з яких у 4 місцях застосовували тортури.

«Їх зараз оглядають слідчі та фіксують кожен факт тортур, знаходять свідків, а також відбувається ексгумація тіл загиблих», – розповів міністр.

Українські правоохоронці регулярно повідомляють про виявлення в деокупованих населених пунктах місць, де російські військові незаконно утримували та катували місцевих жителів під час окупації. Росія заперечує причетність своїх військових до воєнних злочинів.