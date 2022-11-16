СБУ звітує про ще одну катівню, яку виявили в Херсоні

У звільненому Херсоні співробітники Служби безпеки України та Національної поліції виявили ще одну катівню, влаштовану російськими військами – про це СБУ повідомила 16 листопада.

За повідомленням, локацію знайшли під час стабілізаційних заходів.

«Рашисти у нелюдських умовах утримували там місцевих патріотів, які відмовлялися співпрацювати з ворогом. Херсонців допитували та жорстоко катували. У ході огляду катівні правоохоронці виявили предмети, які прямо вказують на ознаки тортур», – зазначає пресслужба.

Тривають слідчо-оперативні заходи для документування злочинів російських військових під час окупації.

Українські правоохоронці регулярно повідомляють про виявлення в деокупованих населених пунктах місць, де російські військові незаконно утримували та катували місцевих жителів під час окупації. Зокрема, катівню виявили раніше в звільненій Снігурівці на Миколаївщині.

Росія заперечує причетність своїх військових до воєнних злочинів.