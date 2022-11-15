Війська РФ залишають облаштовані рубежі на лівому березі Дніпра і просуваються вглиб – Гуменюк

Російські війська залишають облаштовані рубежі на лівому березі Дніпра і просуваються вглиб на 15-20 км, що убезпечитись від дії української артилерії, повідомила 15 листопада начальниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.



«Гіпотетично вони можуть загрожувати (Херсону), тому що відстань дозволяє використовувати різні види зброї, але ми теж не стоїмо на місці та використовуємо контрбатарейну боротьбу, також маємо, чим відповісти. У зв’язку з чим спостерігається певна активність ворожих військ на лівому березі Дніпра щодо просування вглиб від берега на 15-20 км. Тобто навіть облаштовані рубежі на березі вони залишають і просуваються глибше для того, щоб врахувати далекобійність нашої артилерії», – сказала вона в ефірі «Еспресо ТВ».



За словами Гуменюк, ЗСУ тримають вже під вогневим контролем логістичні шляхи противника.

Щодо Кінбурнської коси вона заявила, що зараз це зона активних бойових дій.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.

Міноборони Росії того ж дня заявило, що всіх російських військових виведено з правого берега Дніпра, де розташований Херсон.