Українські військові розповіли про ситуацію на Кінбурнській косі та в Олешках

Українські військові розповіли про ситуацію навколо Кінбурнської коси та населеного пункту Олешки, про деокупацію яких повідомили в соцмережах.

«З Кінбурнської коси ворог реактивними системами залпового вогню «Град» намагався атакувати Очаків. Удари по акваторії та пірсах. Без втрат», – повідомили в оперативному командуванні «Південь» за підсумками 14 листопада.

Крім того, у командуванні повідомили про завдання ударів по дислокації російських підрозділів, місцях зосередження озброєння та техніки, складу з боєприпасами в Олешках.

Це повідомлення свідчить про те, що Кінбурнська коса і Олешки все ще перебувають під контролем російських окупантів.

Також російська агенція «РИА новости» з посиланням на окупаційну «адміністрацію регіону» 15 листопада повідомила, що Олешки перебувають під контролем військ РФ.

Напередодні у соцмережах повідомили, що Збройні сили України звільняють окуповані території Херсонщини вже на лівому березі Дніпра. Серед інших, таку заяву зробив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгін LIVE». Він заявив про деокупацію міста Олешки.

14 листопада українські посадовці натякали на ймовірне звільнення Кінбурнської коси.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім 11 листопада заявив, що вся Миколаївська область, крім Кінбурнської коси, звільнена.