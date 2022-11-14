Звільнена Снігурівка вже з мобільним звязком і частково з водою – влада

У звільненому від армії РФ місті Снігурівка на Миколаївщині вже відновили мобільний звʼязок і частково водопостачання. Про це в ефірі загальнонаціонального марафону 14 листопада розповів голова Баштанської РВА Владислав Дмитрів.

«Учора (13 листопада – ред.) відновили мобільний звʼязок. Усе це працює поки що на генераторах... Частина міста вже з водою. Сподіваюся, сьогодні до другої половини дня буде відновлене водопостачання всього міста», – зазначив він.

За словами Дмитріва, 15 жовтня у Снігурівці планує розпочати роботу мобільне відділення «Укрпошти», яке роздаватиме пенсії.

«У звʼязку з тим, що останні три доби проходили фільтраційні заходи, сьогодні розпочали запускати поки що тих людей, хто прописаний у Снігурівці. За попередніми даними, десь дві з половиною тисячі населення тут є», – розповів Дмитрів.

За словами голови РВА, під час окупації міста російська армія залишила «достатньо значимі масштаби руйнувань». Окрім того, як додав він, у Снігурівці уже виявлено місце, яке війська РФ, ймовірно, використовували як катівню.

«У колишньому відділку поліції виявили одну катівню. Є випадки, коли знаходять по три-чотири тіла. Зараз будуть їх ідентифікувати. Думаю, що ця робота тільки починається», – зазначив Дмитрів.

10 листопада Сили оборони України звільнили місто Снігурівка Миколаївської області.