Україна й Польща співпрацюватимуть щодо вибуху, спричиненого російською атакою – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову з польським колегою Збіґнєвом Рау – про це він повідомив 17 листопада.

Розмова стосувалася вибуху в Пшеводуві, який стався внаслідок російського ракетного удару по Україні.

«Україна та Польща співпрацюватимуть конструктивно та відкрито щодо інциденту, спричиненого російським ракетним терором проти України», – заявив він.

Кулеба підтвердив, що українські експерти вже прибули до Польщі для участі в розслідуванні.

Читайте також: Ігнат про падіння ракети в Польщі: посилення ППО допоможе Україні захистити і себе, і Європу

«Ми очікуємо, що вони швидко отримають доступ до місця інциденту у співпраці з польськими правоохоронними органами», – додав голова МЗС.

Раніше державний секретар канцелярії президента Польщі Якуб Кумох заявив, що українським експертам надали доступ до місця вибуху, спричиненого ракетою.

МЗС Польщі 15 листопада офіційно підтвердило, що під час ракетної атаки Росії проти України на село Пшеводув впала ракета російського виробництва. Попри припущення, що ракету випустила система ППО України, багато країн Заходу покладають відповідальність за інцидент на Росію, адже саме вона почала ракетну атаку.

Росія заперечує, що завдавала ракетних ударів поблизу місця інциденту і взагалі поблизу польського кордону. У Міністерстві закордонних справ Росії викликали тимчасового повіреного у справах Польщі. Раніше російського посла викликали до польського МЗС.