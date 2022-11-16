Україна і Польща почали переговори про запровадження спільного контролю на кордоні – уряд

Делегації України і Польщі обговорюють проєкт міжурядової Угоди про спільний контроль осіб, транспортних засобів і товарів у спільних пунктах пропуску – перший раунд переговорів розпочався у Варшаві, повідомило українське Міністерство інфраструктури.

«Проєкт угоди має визначити процедури і правила роботи спільних пунктів пропуску, обміну інформацією між контролюючими службами, протидії нелегальній міграції, проведення спільних патрулів, а також можливість контрольними службами України та Республіки Польща делегувати (передавати) одна одній виконання своїх службових повноважень та функцій», – йдеться у повідомленні.

В уряді кажуть, що впровадження спільного митного і прикордонного контролю спростить і пришвидшить перетин кордону для міжнародних перевізників і приватних осіб.

«Після підписання угоди Україна стане країною, яка не входить до складу Євросоюзу, але має подібні пункти пропуску з країною-членом ЄС», – заявили у міністерстві.

За повідомленням, перший раунд переговорів триватиме два дні і має завершитися напрацюванням базової редакції документу.

В уряді додали, що загальний товарообіг між Україною і Польщею за 10 місяців 2022 року склав понад 10 мільярдів 35 мільйонів доларів, у той час як за весь минулий рік – майже 10 млрд 207 млн доларів.

У вересні українські перевізники простоювали у черзі 7-10 днів, щоб перевезти вантаж у європейські країни через українсько-польський кордон. Зокрема, у Львівській області черга з вантажних автомобілів сягала від 10 до 35 км. У Волинській області до пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ» у черзі, яка розтягнулася на понад 50 км, було більше ніж 2500 фур.

З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України експорт та імпорт товарів Україна здійснює автомобільними і залізничними шляхами, оскільки не функціонують авіаперевезення, заблоковані морські шляхи. Відтак зріс перелік товарів, які фурами експортує Україна і які підлягають ветеринарному і санітарному контролю. Це сповільнює процес пропуску машин, до того ж зросла і чисельність самого вантажного транспорту.