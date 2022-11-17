Ігнат про падіння ракети в Польщі: посилення ППО допоможе Україні захистити і себе, і Європу

Падіння ракети в Польщі відбулося на тлі потужного протиповітряного бою на заході України – про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат у ефірі Радіо Свобода.

«Було чимало ракет, спрямованих на цей регіон, щоб атакувати об’єкти енергетики там. Було збито 15 крилатих ракет повітряним командуванням «Захід», зокрема, на Львівщині, це доволі потужний протиповітряний бій був, який тривав короткий період часу, тому хочу зазначити, що Повітряні сили спрацювали доволі ефективно», – сказав він.

Ігнат підкреслив, що в будь-якому випадку трагедія в Польщі є наслідком російської агресії.

«Не так далеко від українського кордону впали ці залишки, буде встановлено фахівцями, чия ж то все-таки була ракета. Моя особиста думка: неважливо, чия це ракета, важливо, що стало причиною і хто призвів до цього», – додав речник.

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Представник Повітряних сил також прокоментував питання, як вплине надання Україні нових систем протиповітряної оборони на можливі нові падіння снарядів на території сусідньої Польщі. Він пояснив, що збивати в центрі та на заході доводиться ті ракети, які не змогли перехопити на сході чи півдні. Водночас західні регіони можуть зазнавати атак і з боку Білорусі.

«Зрозуміло, що цей випадок привернув увагу, Україна просить надати ці системи, тоді буде більше відсоток того, що ми захистимо і себе, і Європу», – підсумував Ігнат.

15 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по українських містах, зокрема по обʼєктах енергетичної інфраструктури. За словами речника Повітряних сил України Юрія Ігната, російські військові випустили близько ста ракет.

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За інформацією ЗМІ, вибухи в польському селі Пшеводув сталися о 15:40 за місцевим часом на фермі біля зерносушарки, загинули двоє людей.

МЗС Польщі 15 листопада офіційно підтвердило, що під час ракетної атаки Росії на село Пшеводув впала ракета російського виробництва.

Росія заперечує, що завдавала ракетних ударів поблизу місця інциденту і взагалі поблизу польського кордону. У Міністерстві закордонних справ Росії викликали тимчасового повіреного у справах Польщі. «Дипломату вказано на неприйнятне нагнітання в Польщі антиросійської істерії навколо інциденту», – йдеться у повідомленні МЗС. Раніше російського посла викликали до польського МЗС.