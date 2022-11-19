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Найближчими днями в Україні на бойове чергування стане американський комплекс Hawk

Американський зенітний ракетний комплекс Hawk під час перевантаження пускової батареї (архівне фото)

Найближчими днями на бойове чергування в Україні стане американський зенітний ракетний комплекс Hawk, повідомила у фейсбуці пресслужба Повітряного командування «Центр».

«Нове посилення української системи ППО очікується ближчими днями. На бойове чергування стає американський зенітний ракетний комплекс Hawk», – йдеться в повідомленні

Повідомляється, що ЗРК має середню дальність ураження і використовується для знищення літаків, а в пізніх модифікаціях – для перехоплення ракет.

«Західні аналітики оцінюють імовірність ураження повітряної цілі «Яструбом» у 85%. Але ми твердо переконані, що в руках українських професіоналів та патріотів ця зброя покаже ще кращий результат», – додали у Повітряному командуванні «Центр».

Днями речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат казав, що систему Hawk готують до роботи на фронті. За його словами, наразі основа української системи ППО – це старі радянські системи.

10 листопада іспанська міністерка оборони Маргарита Роблес повідомила, що Мадрид відправить в Україну ще дві системи протиповітряної оборони американського виробництва HAWK на додаток до чотирьох, надісланих раніше.

Система HAWK є попередницею системи протиракетної оборони PATRIOT виробництва Raytheon Technologies, постачання якої для України поки не розглядають, повідомляли наприкінці жовтня Reuters посадовці США на умовах анонімності.

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