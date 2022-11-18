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Систему ППО Hawk готують до роботи в Україні – Повітряні сили ЗСУ

За словами Юрія Ігната, систему Hawk вже готують до того, щоб вона стала в бойові порядки Повітряних сил

Систему протиповітряної оборони Hawk готують до роботи на фронті, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Бачимо, що вже працюють і NASAMS, і IRIS-T на фронті. Очікуємо, що запрацює і система Hawk, яку вже готують до того, щоб вона стала в бойові порядки Повітряних сил. У такий спосіб посилюватимемо наявну систему ППО», – сказав Ігнат в ефірі національного телемарафону.

За його словами, наразі основа української системи ППО – це старі радянські системи.

«Це основа, яка сьогодні працює, яка збиває оті, наприклад, 75 ракет. Колись вдається краще, колись гірше», – додав він.

10 листопада іспанська міністерка оборони Маргарита Роблес повідомила, що Мадрид відправить в Україну ще дві системи протиповітряної оборони американського виробництва HAWK на додаток до чотирьох, надісланих раніше.

Система HAWK є попередницею системи протиракетної оборони PATRIOT виробництва Raytheon Technologies, постачання якої для України поки не розглядають, повідомляли наприкінці жовтня Reuters посадовці США на умовах анонімності.

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