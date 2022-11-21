Польща хоче, щоб пропоновані Німеччиною Patriot розмістили біля кордону з Україною

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Варшава приймає пропозицію Німеччини і запропонує розмістити додаткові системи протиракетної оборони Patriot біля кордону з Україною.

«Я із задоволенням приймаю пропозицію міністра оборони Німеччини щодо розміщення в нашій країні додаткових ракетних установок Patriot. Під час сьогоднішньої телефонної розмови з німецькою стороною я запропоную, щоб система була розміщена на кордоні з Україною», – написав Блащак у твітері 21 листопада.

Раніше про те, що Німеччина запропонувала Варшаві систему протиракетної оборони Patriot, щоб допомогти їй захистити свій повітряний простір після того, як минулого тижня в Польщі впала ракета, заявила міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт.

Перед цим уряд Німеччини вже заявив, що запропонує винищувачі Eurofighter для патрулювання повітряного простору Польщі після інциденту в польському селі Пшеводув неподалік кордону з Україною, де внаслідок падіння ракети минулого тижня загинули двоє людей.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому НАТО почало посилювати протиповітряну оборону в Східній Європі. Понад десяток союзників по НАТО на чолі з Німеччиною в жовтні виступили з ініціативою щодо спільної закупівлі систем протиповітряної оборони для кількох рівнів загроз, включаючи Patriot.

Нині німецькі сили мають 12 систем Patriot, дві з яких дислокуються в Словаччині.

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