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Київ разом із союзниками почав розробку декларації про український повітряний щит – ОПУ

«Ефективний захист нашого неба – важлива складова гарантій безпеки»

Україна та її союзники розпочали розробку спільної декларації про український повітряний щит через удари РФ, зокрема по об’єктах критичної інфраструктури, цитує сайт Офісу президента виступ голови Андрія Єрмака на форумі у Галіфаксі.

«Оскільки російські удари по українських містах та об’єктах критичної інфраструктури вочевидь триватимуть, Україні вкрай необхідна ефективна протиракетна оборона. Дуже оперативно, до настання зими. Ефективний захист нашого неба – важлива складова гарантій безпеки. Тому Україна разом із найближчими союзниками розпочала розробку спільної декларації про український повітряний щит», – заявив Єрмак.

Він зазначив, що мета декларації полягає в тому, щоб побудувати комплексну багаторівневу систему протиповітряної та протиракетної оборони України. І це буде внеском у загальну авіаційну безпеку всього європейського континенту.

«Україна вже робить величезний внесок у безпеку євроатлантичного регіону. Наша держава вже ефективно відображає найбільшу загрозу миру та стабільності євроатлантичного регіону. І робитиме це і далі», – сказав Єрмак.

Раніше у Пентагоні заявили, що Росія намагається перевантажити та виснажити запаси української ППО, саме для цього її війська посилюють ракетні удари.

У Кремлі заявили, що знищення української критичної інфраструктури і відсутність світла в багатьох регіонах України є наслідком «небажання української сторони виходити на переговори» з Росією.

У Міністерстві закордонних справ України у відповідь заявили, що «Росія діє як держава-терористка».

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