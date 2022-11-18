Зеленський: важка ситуація з енергопостачанням зберігається у 17 регіонах і в Києві

Важка ситуація з енергопостачанням зберігається загалом у 17 регіонах і в Києві, повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 18 листопада.

«Київщина й Київ, дуже важко – Одещина, а ще Вінниччина й Тернопільщина», – сказав він.

За словами президента, протягом усієї доби енергетики працювали, щоб відновити нормальну технічну можливість постачання електрики, завдяки чому 18 листопада аварійних відключень було «уже значно менше».

«Станом на вечір у більшості областей, де тривають відключення, діяли саме стабілізаційні погодинні графіки. Аварійні ж відключення застосовували більшою мірою на Одещині та в Києві», – сказав президент.

Раніше національна енергетична компанія «Укренерго» повідомила, що протягом доби 19 листопада в Україні відбуватимуться планові вимкнення електрики, додаткові аварійні відключення не прогнозують.

«Укренерго» вказує на те, що споживання обмежують внаслідок ракетних атак Росії на українську енергосистему. «Цього тижня це вже була шоста. Пошкоджень багато, вони складні. Ремонтні бригади працюють цілодобово і без вихідних над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям», – заявляє компанія.

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Під час останнього масованого ракетного удару – 15 листопада – Росія випустила понад 90 ракет, більшість з яких збили українські сили ППО.

Внаслідок ударів загинули дві людини, ще шестеро людей травмовані. Також внаслідок обстрілу було пошкоджено близько 30 об’єктів – це і приватні будинки, і об’єкти критичної інфраструктури.

Після російських ракетних атак близько десяти мільйонів українців залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.

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У Кремлі заявили, що знищення української критичної інфраструктури і відсутність світла в багатьох регіонах України є наслідком «небажання української сторони виходити на переговори» з Росією.

У Міністерстві закордонних справ України у відповідь заявили, що «так само поводяться терористи ІДІЛ («Ісламська держава Іраку і Леванту», початкова назва угруповання, яке зараз частіше називають «Ісламська держава» – ред.): вбивають невинних людей, щоб виконали їхні вимоги. Росія діє як держава-терористка».