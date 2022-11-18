Аварійні відключення на 19 листопада не плануються – «Укренерго» 

Протягом доби 19 листопада в Україні відбуватимуться планові відключення, повідомляє національна енергетична компанія «Укренерго» увечері п’ятниці.

«19 листопада у всіх регіонах України з 00:00 до 02:00 та з 8:00 до 24:00 будуть застосовуватись планові відключення. Додаткові аварійні відключення не прогнозуються», – йдеться в заяві.

«Укренерго» вказує на те, що споживання обмежують внаслідок ракетних атак Росії на українську енергосистему.

«Цього тижня це вже була шоста. Пошкоджень багато, вони складні. Ремонтні бригади працюють цілодобово і без вихідних над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям», – заявляє компанія.

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Вона також зазначає, що не відключає живлення конкретним будинкам чи населеним пунктам, натомість надає місцевим обленерго обсяги у мегаватах, на які треба зменшити споживання.

Раніше відсутність аварійних відключень на наступну добу анонсувала столична філія компанії «ДТЕК».

Під час останнього масованого ракетного удару – 15 листопада – Росія випустила понад 90 ракет, більшість з яких збили українські сили ППО. Внаслідок ударів загинули дві людини, ще шестеро людей травмовані. Також внаслідок обстрілу було пошкоджено близько 30 об’єктів – це і приватні будинки, і об’єкти критичної інфраструктури.

Після російських ракетних атак близько десяти мільйонів українців залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.

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У Кремлі заявили, що знищення української критичної інфраструктури і відсутність світла в багатьох регіонах України є наслідком «небажання української сторони виходити на переговори» з Росією.

У Міністерстві закордонних справ України у відповідь заявили, що «так само поводяться терористи ІДІЛ («Ісламська держава Іраку і Леванту», початкова назва угруповання, яке зараз частіше називають «Ісламська держава» – ред.): вбивають невинних людей, щоб виконали їхні вимоги. Росія діє як держава-терористка».