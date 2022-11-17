Російські ЗМІ повідомили про «атаку безпілотника» на електропідстанцію в Криму

Російські ЗМІ повідомили, що в окупованому Криму безпілотник атакував електричну підстанцію «Кафа», уламки дрону впали на території енергооб’єкта.

Як передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, радник російського голови Криму Олег Крючков повідомив, що безпілотник збили, пошкоджень об’єкта немає, а енергопостачання не порушене.

Російський провладний телеграм-канал Mash написав, що інцидент стався в ніч на 17 листопада і що на місці буцімто знайшли уламки українського безпілотника.

Українські військові публічно не коментували ці повідомлення.

Підстанція «Кафа» розташована біля Феодосії. До неї підключено вісім ліній 220 кВ. Основний потік потужності розподіляється на ЛЕП, які ведуть на захід та північний захід півострова, частина – на південь до Феодосії. Підстанцію «Кафа» збудували після анексії Криму у 2015 році.

Російські війська постійно атакують критичну інфраструктуру України, передусім ту, що пов’язана з електропостачанням. Це спричиняє масові вимкнення електрики по країні. Сьогодні влада повідомила про ураження і деяких газових об’єктів.