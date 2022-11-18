Київ повертається до відключень світла за графіками – «ДТЕК» 

Електромережі в Києві повертаються до стабілізаційних відключень, повідомляє компанія «ДТЕК Київські електромережі» увечері 18 листопада.

«НЕК Укренерго вдалося збалансувати енергосистему. Повертаємось до стабілізаційних відключень за графіками. Шукайте їх на сайті «ДТЕК Київські електромережі», – йдеться в повідомленні.

Компанія, втім, закликає споживачів помірно споживати електроенергію.

Раніше 18 листопада ДТЕК повідомляв, що екстрені відключення світла в Києві триватимуть.

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Під час останнього масованого ракетного удару – 15 листопада – Росія випустила понад 90 ракет, більшість з яких збили українські сили ППО. Внаслідок ударів загинули дві людини, ще шестеро людей травмовані. Також внаслідок обстрілу було пошкоджено близько 30 об’єктів – це і приватні будинки, і об’єкти критичної інфраструктури.

Після російських ракетних атак близько десяти мільйонів українців залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.

У Кремлі заявили, що знищення української критичної інфраструктури і відсутність світла в багатьох регіонах України є наслідком «небажання української сторони виходити на переговори» з Росією.

У Міністерстві закордонних справ України у відповідь заявили, що «так само поводяться терористи ІДІЛ («Ісламська держава Іраку і Леванту», початкова назва угруповання, яке зараз частіше називають «Ісламська держава» – ред.): вбивають невинних людей, щоб виконали їхні вимоги. Росія діє як держава-терористка».