Монастирський: за останній місяць більшість випадків загибелі пішоходів сталися в нічну пору доби

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявляє, що за останній місяць більшість випадків загибелі пішоходів сталися в нічну пору доби.



«Ми всі бачимо віялові відключення світла, у тому числі відсутність світла на вулиці в темну пору доби. Окрім того, зима збільшує нічний час. І ми розуміємо, що сьогодні питання безпеки на дорогах є одним з головних наших критеріїв. За останній місяць дві третини загиблих пішоходів на дорогах – це якраз ті, які загинули в нічну пору доби», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



Тому потрібно бути видимим в умовах темряви, наприклад, використовуючи світловідбивальні елементи, додав міністр.

Російські війська останнім часом регулярно завдають ударів по інфраструктурних об’єктах України, зокрема об’єктах енергетики. Через це українська влада застосовує планові та екстрені графіки вимкнення електроенергії.

У зв'язку з цим у МВС рекомендують пішоходам дбати про те, щоб бути помітнішим для водіїв, зокрема, одягаючи світлий одяг, використовуючи світловідбивачі (стрічки, браслети, наліпки, жилети) або ліхтарики.