У Харківській області внаслідок ракетного удару РФ загинула жінка – Синєгубов

У селищі Шевченкове Купʼянського району внаслідок ракетного удару з боку російських військових загинула 38-річна жінка, щонайменше двоє людей поранені, повідомив зранку 21 листопада голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Учора ввечері ворог завдав ракетного удару системою С-300 по смт Шевченкове Купʼянського району. Ракета влучила у 2-поверховий багатоквартирний будинок. Пошкоджено також житловий будинок поруч… Рятувальники ще розбирають завали», – повідомив чиновник у телеграмі.

За цим же повідомленням, російські військові з мінометів та артилерії обстрілювали райони населених пунктів Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів, у місті Купʼянськ обстрілами пошкоджено складські приміщення, обʼєкти цивільної промисловості.

Ударів по Харкову за минулу добу не зафіксували. Піротехнічні групи за добу знешкодили 86 вибухонебезпечних предметів.

15 листопада Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні, випустивши понад 90 ракет, більшість з яких збили українські сили ППО. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще шестеро людей травмовані. Також внаслідок обстрілу було пошкоджено близько 30 об’єктів – це і приватні будинки, і об’єкти критичної інфраструктури.

Після масованих ракетних атак мільйони людей залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.