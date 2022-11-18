У Білорусі два роки колонії дали чоловіку, який через обстріл Києва втратив дочку

У Білорусі дали два роки колонії загального режиму 68-річному жителю Вітебська Олександру Потапову за коментарі в соціальній мережі «Одноклассники», повідомляє правозахисний центр «Вясна». Чоловіка звинуватили в образі Олександра Лукашенка (частина 1 статті 368 Кримінального кодексу).

За даними правозахисників, Олександр Потапов – уродженець України, громадянин Республіки Білорусь, який із 1997 року мешкає у Вітебському районі.

Під час обстрілу Києва російськими військами чоловік втратив дочку, а його неповнолітня племінниця залишилася без ноги. Перебуваючи під впливом емоцій, 8 та 16 липня 2022 року Потапов розмістив у соціальній мережі два коментарі, в яких відреагував на запуск ракет з території Білорусі у бік України, зокрема, згадавши Олександра Лукашенка. Експертиза визнала їх «образливими».

З 25 серпня 2022 року Олександр Потапов перебуває під вартою. Як повідомляють правозахисники, на черговому судовому засіданні обвинувачений заявив, що весь час погано почувається, відчуває важкість у голові, слабкість і змушений приймати знеболювальні засоби. Йому обіцяли обстеження у медичному стаціонарі, але вже майже три місяці він перебував у жорстких умовах увʼязнення в ШІЗО.

Свою провину на суді Потапов повністю визнав.