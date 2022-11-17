У столиці Росії за образу Лукашенка затримали білоруса, який переховувався в готелі

У Москві силовики затримали 40-річного білоруса Станіслава Ільїна, який перебуває в розшуку в Білорусі за підозрою в образі Олександра Лукашенка, повідомив 17 листопада телеграм-канал Baza.

Ільїна затримали у столичному готелі на вулиці Кожевницькій, де він проживав з моменту приїзду до Росії. На батьківщині чоловіка розшукували силовики, йому звинувачують в «образі президента Республіки Білорусь» (стаття 368 Кримінального кодексу Білорусі). Щоб уникнути переслідування, білорус приїхав до Москви.

Тепер Ільїну загрожує депортація до Білорусі і, якщо його провину буде доведено, позбавлення волі на строк до чотирьох років.