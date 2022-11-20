Нічний удар по Нікополю: пошкоджено будинки, автівки та газопровід, постраждав чоловік – влада

У ніч проти 20 листопада армія РФ вкотре атакувала Нікопольский район на Дніпропетровщині, про це повідомив у телеграмі голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

«Накрили вогнем з РСЗВ та важкої артилерії чотири громади – Червоногригорівську, Мирівську, Марганецьку та Нікопольську», – зазначив посадовець.

За словами місцевого чиновника, найбільше дісталося Нікополю. По житлових кварталах протягом ночі вдарило щонайменше 40 російських снарядів. Унаслідок ворожих атак постраждав 59-річний чоловік. Йому надали допомогу, наразі він лікується вдома.

Окрім цього, були пошкоджені 20 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди, автівки, гуртожиток профтехучилища, газопроводи та лінії електропередач.

Обстріл також спричинив три пожежі. Зайнялися квартира, машина і гараж. Вогонь рятувальники ліквідували, уточнив Резніченко.

«У решті громад без постраждалих. Побиті приватні будинки та господарські споруди. У інших районах області ніч була тихою. І на цю хвилину спокійно», – додав очільник ОВА.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.