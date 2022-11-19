Війна РФ проти України є прелюдією до потенційної глобальної тиранії – голова Пентагону

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що нездатність допомогти Україні забезпечити її власне майбутнє може призвести до «світу тиранії та заворушень». Про це Остін сказав, виступаючи 19 листопада, на щорічному безпековому форумі в Галіфаксі (Канада).

«Соратники-автократи Путіна спостерігають. І вони можуть дійти висновку, що отримання ядерної зброї дасть їм власну ліцензію на полювання. І це може запустити небезпечну спіраль розповсюдження ядерної зброї», – сказав Остін.

Він заявив, що Росія порушує закони війни і «це не просто недогляд, не виняток із правил, це – звірства».

Також Ллойд Остін сказав, що Сполучені Штати не втягуватимуться у війну, яка є вибором президента Росії Путіна, але запевнив, що і надалі допомагатимуть Україні.

«Ми допомагаємо їм стати більш гнучкими та стійкими», – сказав Остін.

15 листопада стало відомо, що президент США Джо Байден просить Конгрес надати понад 37 мільярдів доларів екстреної допомоги Україні.