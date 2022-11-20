Зведення Генштабу: на Луганщині російські окупанти встановлюють блокпости для затримання дезертирів

Впродовж доби 19 листопада українські військові відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне і Кліщіївка Донецької області, йдеться в повідомлені Генштабу ЗСУ в фейсбуці.

За інформацією, вдалось зупинити атаки армії РФ у Луганській та Донецькій областях.

«Вів вогонь з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах Качкарівки, Токарівки, Антонівки, Чорнобаївки та міста Херсон», – зазначають військові.

За наявною інформацією, командування російських окупаційних військ планує перекинути окремі підрозділи, виведені в ході відступу з правого берега річки Дніпро на Херсонщині, для продовження бойових дій в Донецькій та Луганській областях. Мобілізовані особи, з яких, в більшості, складаються ці формування, дуже обурені перспективами реалізації зазначених планів.

Згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, в Луганській області російські окупанти встановлюють додаткові блокпости для виявлення та затримання дезертирів.

«Підтверджено результати вогневого ураження підрозділами Сил оборони скупчень живої сили противника 18 листопада, у населених пунктах Василівка, Новобогданівка, Михайлівка (Василівського району) та Комиш-Зоря на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Втрати окупантів склали понад 160 осіб пораненими. Знищено близько десяти одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів. Інформація щодо загиблих уточнюється», – йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

За минулу добу бійці ЗСУ збили безпілотник типу «Орлан-10» та уразили пункт управління і склад боєприпасів армії РФ, додали бійці ЗСУ.

Підтвердити ці дані з інших джерел в умовах війни не є можливим.

Про найінтенсивніші бої у Бахмуті раніше повідомляли у Міноборони. У Генштабі кажуть, що цього тижня на Бахмутському напрямку війська РФ вели наступальні дії з метою витіснення українських підрозділів із зайнятих позицій у районах населених пунктів: Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївна, Курдюмівка, Зеленопілля, Озерянівка і Майорськ.

На початку листопада голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що російські війська намагаються «стерти з лиця землі» міста на Донеччині. За його словами, «місто Бахмут дуже сильно пошкоджено. Немає жодного фактично вцілілого будинку і в Авдіївці, Мар’їнці, Красногорівці».