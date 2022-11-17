Генштаб: на сході за тиждень було понад 500 бойових зіткнень із військами РФ

На сході України за тиждень було понад 500 бойових зіткнень українських сил із російськими військами, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

За його словами, ситуація на сході – найбільш складна, противник там намагається вийти на адміністративний кордон Донецької області.

Громов на брифінгу 17 листопада повідомив, що на сході країни загарбники продовжують вести наступальні дії і завдають ракетних та авіаційних ударів, здійснюють постійні артилерійські обстріли по позиціях українських військ вздовж усієї лінії зіткнення.

Зокрема, кажуть у Генштабі, на Бахмутському напрямку війська РФ вели наступальні дії з метою витіснення українських підрозділів із зайнятих позицій у районах населених пунктів: Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївна, Курдюмівка, Зеленопілля, Озерянівка і Майорськ.

На Авдіївському і Новопавлівському напрямках загарбники вели наступальні дії в районі населених пунктів: Красногорівка, Веселе, Авдіївка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівна, завдали авіаційних ударів в районі 11 населених пунктів, повідомив Громов.

Він також зауважив, що Росія після відступу з правобережної частини Херсонської області, відновлює свої війська і перекидає боєздатні підрозділи на інші напрямки.

«Ми не виключаємо, що противник може наростити свої зусилля і на Запорізькому і Луганському напрямках. Якщо далі брати його амбіційні плани, він може спробувати проводити наступальні дії з території Білорусі через Чернігівську і Сумську області. Але це все – в його планах, і вже було в нашій історії. Ми гідно давали відсіч. На даний момент противник дійсно перекидає свої війська на деякі напрямки, але і ми вживаємо відповідних заходів», – сказав Громов.

Напередодні у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський заявив про те, що жорсткі бої тривають на Донеччині.

«Доповіді й повідомлення з Донеччини – без змін. Жорсткі бої тривають у тих же пунктах, що й раніше. Тримаємо позиції попри десятки атак», – сказав голова держави.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) прогнозували, що Росія посилить наступальні операції в Донецькій області. Вони пов’язують це, зокрема, з виведенням російських сил з Херсонщини. Ці підрозділи російське командування може перекинути в Донецьку область для посилення наступальних операцій, кажуть в ISW.