РФ тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 7 кораблів, на одному з яких є «Калібри»

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають сім кораблів РФ, з яких один – носій крилатих ракет «Калібр», повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

«У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, з яких 1 носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 4 ракети; в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі; в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 76 ракет», – йдеться в повідомленні.

У ВМС кажуть, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

За даними президента України Володимира Зеленського, за вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти України.