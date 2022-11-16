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В ОК «Південь» розповіли, скільки «Калібрів» Росія тримає в Чорному морі

«На чергування виведений один підводний ракетоносій, споряджений чотирма крилатими ракетами типу «Калібр»

Росія тримає в Чорному морі чотири ракети «Калібр», повідомило оперативне командування «Південь» 16 листопада.

«Відмічено зменшення ворожого флоту в Чорному морі до восьми кораблів і катерів, які маневрують вздовж південно-західного узбережжя Криму. На чергування виведений один підводний ракетоносій, споряджений чотирма крилатими ракетами типу «Калібр», – йдеться в повідомленні.

Водночас військові наголосили, що незважаючи на зменшення кількості ракетоносіїв у морі, залишається висока імовірність ракетних атак «і з моря, і з повітря». Тому в ОК «Південь» закликали не ігнорувати сповіщення про повітряні тривоги.

Напередодні у командуванні повідомляли, що Росія у Чорному морі тримає чотири ракетоносії з 20 крилатими ракетами «Калібр».

15 листопада Росія під час масованої атаки по Україні випустила понад 90 ракет з півночі Каспійського моря, з району Волгодонська (Ростовська область РФ) та з акваторії Чорного моря. Більшість ракет збили українські сили протиповітряної оборони. Як повідомили в ЗСУ, до цієї масованої атаки Росія залучила 14 літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95, кораблі Чорноморського флоту Росії та іранські ударні дрони-камікадзе Shahed-136/131.

24 жовтня керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що російські запаси ракет – «майже вичерпані».

За даними президента України Володимира Зеленського, за вісім місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти України.

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