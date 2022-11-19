ЗСУ відбили шість атак російських військ в Донецькій області – зведення Генштабу

За минулу добу 18 листопада війська РФ завдали десять авіаційних та десять ракетних ударів, здійснили 42 обстріли із реактивних систем залпового вогню.

«Противник продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, ракетного удару зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міста Запоріжжя», – йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ вранці 19 листопада в фейсбуці.

За інформацією військових, ЗСУ вдалось відбили шість атак росіян на Донбасі, а українська авіація завдала сім ударів по районах зосередження особового складу армії РФ.

«Росіяни зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас, ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках», – пише Генштаб.

Відомо також, ЗСУ відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки Донецької області.

«Підтверджено вогневе ураження району зосередження росіян у населеному пункті Михайлівка Скадовського району. Втрати особового складу склали до 40 осіб загиблими та 70 – пораненими. Їх відвезли до лікарняних закладів на тимчасово окупованій території АР Крим», – повідомляє Генштаб.

За наявною інформацією, авіація Сил оборони протягом доби завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ.

«Воїни українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили пункт управління, понад 12 районів зосередження живої сили та ОВТ і засіб протиповітряної оборони окупантів», – йдеться у зведенні військових.

Також, за уточненою інформацією, у період із 10 по 16 листопада, в лікарні міста Горлівка з напрямку Майорська було доставлено близько 500 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ, значна частина яких – нещодавно мобілізовані.

Підтвердити ці дані з інших джерел в умовах війни не є можливим.

Про найінтенсивніші бої у Бахмуті раніше повідомляли у Міноборони. У Генштабі кажуть, що цього тижня на Бахмутському напрямку війська РФ вели наступальні дії з метою витіснення українських підрозділів із зайнятих позицій у районах населених пунктів: Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївна, Курдюмівка, Зеленопілля, Озерянівка і Майорськ.

На початку листопада голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що російські війська намагаються «стерти з лиця землі» міста на Донеччині. За його словами, «місто Бахмут дуже сильно пошкоджено. Немає жодного фактично вцілілого будинку і в Авдіївці, Мар’їнці, Красногорівці».