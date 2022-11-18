Дослідники Єльського університету навели докази «цілеспрямованої кампанії» терору сил РФ на Херсонщині

Дослідники Єльського університету за підтримки Державного департаменту США задокументували дані про випадки позасудових затримань і зникнень під час російської окупації на Херсонщині, «сумісні з навмисною і цілеспрямованою кампанією».

Команда з Лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоров’я (HRL) через проєкт Conflict Observatory, який підтримує Державний департамент США, звернула увагу на заяви напередодні масштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого про те, що Москва планувала захопити або вбити потенційних опозиціонерів і відомих жителів в окупованих районах.

У звіті задокументовано затримання і зникнення 226 людей у Херсонській області з березня по жовтень.

Демографічні й професійні профілі цих людей демонструють закономірність, яка відображає заздалегідь сплановану кампанію, повідомлення про яку з’явилися перед вторгненням, йдеться у звіті.

«Ці висновки демонструють низку тривожних тверджень щодо поводження із затриманими, включаючи повідомлення про смерть під час ув’язнення; широке застосування тортур і жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження; пограбування затриманих; сексуальне насильство; примусова участь у пропагандистських відео; насильницькі зникнення; потенційні затримання з метою помсти; погрози родичам; а також моніторинг чи вилучення електронних пристроїв», – заявляють дослідники.

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня. 11 листопада Міноборони України повідомило, що після восьми місяців російської окупації Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.

Після звільнення міста правоохоронці почали виявляти докази воєнних злочинів російських військ проти місцевих жителів.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив 18 листопада, що слідчі в Херсонській області виявили 63 тіла зі слідами тортур після відходу російських військ.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що на звільнених від російських військ територіях Херсонської області виявили катівні, де утримували підлітків.

За його словами, жителів Херсонщини піддавали більш жорстоким методам катування, ніж в тих областях, що раніше були під окупацією – Харківщина, Київщина, Чернігівщина.

Москва відкидає звинувачення у зловживаннях або масових звірствах з боку своїх військ.

Але масові поховання і докази вбивств у стилі страт, а також руйнування, виявлені після виходу російських сил із окупованих районів, зокрема в Бучі, Ізюмі, Лимані, посилили аргументи для міжнародних розслідувань ООН й інших органів.

Conflict Observatory – програма, яку підтримує Державний департамент США, але вона незалежно збирає й документує докази воєнних та інших злочинів, скоєних російськими військами в Україні.

Відзначаючи публікацію цього звіту, Державний департамент заявив, що «США залишаються непохитними у своїй підтримці уряду й народу України, які захищають свою країну та свою свободу».

«Є лише одна країна, яка веде цю неспровоковану, навмисну війну вибору із умисним ігноруванням людського життя: Росія. США зобов’язуються притягнути винних до відповідальності, незалежно від того, скільки часу це займе. Народ України вимагає і заслуговує справедливості», – наголосили в Держдепартаменті.