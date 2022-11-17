«Тільки почали роботу»: поліція відкрила 430 справ про воєнні злочини військ РФ на Херсонщині – Єнін

Російські військові «проявили себе в черговий раз у всій красі» – таким чином ситуацію з розслідуванням воєнних злочинів попередньо прокоментував заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін у ефірі Радіо Свобода 17 листопада.

За його словами, правоохоронці бачать схожі прояви жорстокості та вчинення воєнних злочинів на тимчасово окупованих територіях.

«Якщо ми говоримо про найбільш типові кейси, з якими нам доводилося стикатися, це розстріл абсолютно мирної автомобільної колони в районі Каховської ГЕС, де рашисти розстріляли автобуси, в яких їхало мирне населення, жінки, діти, люди похилого віку. Саме там загинула родина одного з наших поліцейських колег, його дворічна донька і новонароджений син», – розповів Єнін.

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Серед інших випадків, які зафіксували правоохоронці: розстріл, а потім переїзд танками цивільної колони, зґвалтування, які завершувалися вбивствами, та катування місцевих з метою відняти їхній бізнес, додав представник МВС. Крім того, є дані про співпрацю окремих місцевих колаборантів з окупантами та їхню участь у мародерстві.

«І багато-багато іншого, на превеликий жаль. Ми тільки розпочали роботу, на сьогодні внесено до ЄРДР близько 430 кримінальних проваджень, і це лише органами Нацполіції. Якщо говорити загалом, то ця цифра станом на сьогодні сягає 3 200 кримінальних проваджень. Це спільний результат всіх органів досудового розслідування, Національної поліції, ДБР і Служби безпеки України», – сказав заступник міністра.

Єнін зазначив, що правоохоронці відслідковують долю колаборантів, у тому числі тих із них, які до окупації працювали в структурах МВС. Зокрема, напередодні представники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими СБУ затримали одного з таких поліцейських.

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«На сьогодні знайшли вже декілька списків осіб у різних так званих органах окупаційної влади, колаборантів, зарплатні відомості, контактні телефони і так далі. Все це стане доказовою базою, і ми будемо ретельно відслідковувати подальшу долю цих людей, навіть якщо вони втекли на ТОТ або до Росії. Рано чи пізно ми будемо їх затримувати», – додав він.

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що правоохоронці виявили 63 тіла жертв катувань на звільненій від російських військ Херсонщині