«Вони є всюди». Мер повідомив про велику кількість військових РФ в Скадовську

В окупованому Скадовську, що на лівобережній частині Херсонщині, спостерігається велика кількість російських військових. Про це проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» повідомив мер міста Олександр Яковлєв, посилаючись на інформацію від місцевих жителів.



«Велика кількість військових заселилася в місто, вони присутні всюди, це також створює напругу додаткову. Останній тиждень ми отримували повідомлення про додатковий приїзд військових. Це, я так розумію, була з Херсона якась частина, можливо, ще з якихось інших міст, складно сказати», – повідомив Яковлєв.



Він також розповів, що до нього надходить інформація про захоплення новоприбулими російськими військовими житла місцевих жителів.



«Вони (військові – ред.) особливо нічого не розповідають, окрім своїх наративів, що «ми тут назавжди» і «ми брати», а поводяться, як завжди, зухвало», – додав мер.



З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.



Керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк 15 листопада повідомила, що логістика російської армії на лівому березі Дніпра перебуває під вогневим контролем ЗСУ. За її словами, російські військові залишають облаштовані рубежі на лівому березі Дніпра.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії.

Російська сторона того ж дня заявила, що всіх військових РФ виведено з правого берега Дніпра, де розташований Херсон.