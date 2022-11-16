МВС планує протягом місяця розмінувати «основні підступи до будинків» на Херсонщині

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що в деокупованій Херсонській області – високий рівень замінованості доріг, об’єктів, зокрема житлових будинків. За його словами, протягом місяця планують провести розмінування «основних підступів до будинків».

«Над цим працюють 24/7 і піротехніки ДСНС, і Нацполіція, й військові, які допомагають нам розміновувати цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури. Ми поставили завдання, щоб протягом місяця було розміновано основні підступи до будинків, щоб люди могли повноцінно жити у населених пунктах», – цитує слова міністра, який виступав у телемарафоні, пресслужба МВС.

Монастирський повідомив, що вже є загиблі й поранені піротехніки, бо російські війська залишили багато вибухонебезпечних предметів, які реагують на певні вібрації.

Раніше сьогодні голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що російські війська замінували одну з будівель обласного управління Національної поліції, відтак її довелося підірвати.

Він оприлюднив відео зруйнованого корпусу, назвавши його відповіддю на питання про те, чому не варто поспішати повертатися до деокупованих населених міст.

За даними Клименка, наразі поліцейські сапери обстежили понад 400 гектарів звільненої території Херсонської області і вилучили більше ніж чотири тисячі вибухонебезпечних предметів.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.

Міноборони Росії того ж дня заявило, що всіх російських військових виведено з правого берега Дніпра, де розташований Херсон.