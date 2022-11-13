Жителів Херсона закликали завтра не наближатися до центру міста: голова ОВА розповів, у чому причина

Після втечі війська РФ замінували все можливе в Херсоні, а містян закликали не наближатися 14 листопада до центральної частини міста через роботи з розмінування, повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич.

«Хочу усіх трошки застерегти, зараз відбувається розмінування територій. Ворог замінував майже усе. Я дуже вас прошу, не треба збиратися в людних місцях. Завтра, 14 листопада, будуть відбуватися роботи з розмінування в центрі міста. Я вас дуже прошу не заїжджати в центральну частину міста», – заявив Янушевич.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.

Міноборони Росії раніше заявило, що всіх російських військових виведено з правого берега Дніпра, де розташований Херсон. Сталося це після того, як 9 листопада російське військове керівництво оголосило про відведення військ з міста та з правого берега Дніпра.