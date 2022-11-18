Омбудсмен про катівні на Херсонщині: була окрема камера, де тримали підлітків

На звільнених від російських військ територіях Херсонської області виявили катівні, де утримували підлітків, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, жителів Херсонщини піддавали більш жорстоким методам катування, ніж в тих областях, що раніше були під окупацією – Харківщина, Київщина, Чернігівщина.

Зокрема, як повідомив омбудсмен, зі свідчення людей, які перебували в катівнях на Херсонщині, встановлено, що чоловіків і жінок утримували разом.

«Одночасно в камерах катівень тижнями цілодобово тримали чоловіків і жінок разом… При чому, їх не випускали тижнями. Навіть в туалет треба було ходити жінкам при чоловіках, а чоловікам – при жінках», – повідомив уповноважений.

Ще однією відмінністю він назвав те, що у кожній камері були встановлені відеокамери для спостереження. «Такий цілодобовий відеонагляд записувався зі звуком. На цьому окремо наголошують наші громадяни, які піддавалися тортурам, і пояснюють, що вони це чітко розуміли. Бо як тільки херсонці починали говорити про окупацію, то миттєво до камер забігали люди в масках і всіх жорстоко били», – написав Лубінець у фейсбуці.

«Третя відмінність: тут була окрема камера, де тримали підлітків. Ми зараз встановлюємо їхній вік. Люди розповідають, що деякі хлопці виглядали приблизно на років 14. І хрестика, якого я вчора показував на відео, зробив 19-річний хлопець, який перебував тут – у катівні. В інших областях ми не виявляли камер для дітей чи підлітків. А тут – це не діяло», – додав він.

Омбудсмен наголосив, що йдеться про очевидне придушення громадського спротиву з елементами воєнних злочинів проти людяності.

За його словами, з точки зору Міжнародного гуманітарного права спостерігається погіршення поводження з цивільними громадянами України.

«Це найгірші і найцинічніші прояви порушення Женевських конвенцій… Попри те, що вони ховали свої обличчя від херсонців за масками, ми знаємо, що катували наших людей представники Росгвардії та військовослужбовці російської армії. Наші компетентні органи обов’язково встановлять всіх злочинців», – заявив уповноважений.

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня. 11 листопада Міноборони України повідомило, що після восьми місяців російської окупації Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.

Після звільнення міста правоохоронці почали виявляти докази воєнних злочинів російських військ проти місцевих жителів.