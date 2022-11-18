Осінній Херсон. Тиждень після деокупації (фотогалерея)

Минув тиждень після звільнення Херсону від російської окупації. Місто оживає, люди вже не бояться гуляти вулицями. У Херсоні досі немає електрики, опалення та води, але жителі радіють, тому що можуть вільно спілкуватися та фотографувати. Про «русский мир» нагадують обдерті плакати, російські товари, які ще залишаються на ринку та порожні постаменти викрадених памʼятників міста.

Але недалека присутність противника відчувається – є перші «прильоти» по місту з міномета. Люди дуже хочуть повернутись додому, але поки Херсон закритий і перетворився на прифронтове місто. Проєкт «Новини Приазовʼя» вирішив показати, як зараз виглядає вільний Херсон.