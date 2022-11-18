Зеленський про ситуацію на фронті: на визначених ділянках готуємо майбутні успіхи

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові тримають позиції на всіх ділянках фронту, а на визначених – готують «майбутні успіхи».

«На жодній із ділянок фронту не пасуємо перед ворогом. Усюди відповідаємо, усюди тримаємо позиції. На визначених ділянках готуємо майбутні успіхи», – сказав голова держави у вечірньому зверненні, не навівши подробиць.

За словами Зеленського, «наджорстокі бойові дії» тривають на Донеччині.

«Жодних помʼякшень боїв чи передишок не було. Лише за вчорашню добу відбито близько сотні російських атак у Донецькій області. Всі наші воїни, які тримають позиції на Донбасі, – справжні герої», – наголосив він.

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Раніше речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий повідомив, що Бахмутський і Авдіївський напрямки на Донеччині залишаються «найгарячішими точками», а російські війська там зазнають «неймовірних втрат».



За його словами, українські військові щодня роблять все, щоб противник не зміг «досягнути своєї мети, прорвати оборону і вийти на оперативний простір».

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) прогнозували, що Росія посилить наступальні операції в Донецькій області. Вони пов’язували це, зокрема, з відступом російських сил із Херсонщини. Ці підрозділи російське командування може перекинути в Донецьку область для посилення наступальних операцій, кажуть в ISW.