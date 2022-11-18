ЗСУ відбили атаки російських військ у районі 8 населених пунктів Донбасу – Генштаб

Українські військові відбили російські атаки біля восьми населених пунктів на Донеччині та Луганщині, повідомляє у фейсбуці зранку 18 листопада Генштаб Збройних сил України.

«За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Опитне, Первомайське, Водяне та Новомихайлівка Донецької області», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, за останню добу російські війська завдали 5 авіаційних та 27 ракетних ударів, здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

«Протягом минулої доби від ракетних ударів постраждали об’єкти цивільної інфраструктури в населених пунктах Балаклія та Ізюм Харківської області; Вільнянськ Запорізької області; Дніпро та Нікополь на Дніпропетровщині; Очаків Миколаївської області та Одеса», – вказують українські військові.

Повідомляється, що підрозділи ракетних військ і артилерії «уразили 4 пункти управління, 22 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 6 складів боєприпасів та 4 інших важливих об’єкти окупантів».

Російська сторона про втрати не повідомляє, перевірити інформацію з інших джерел в умовах війни не є можливим.

Розпочалася двісті шістдесят восьма доба російського широкомасштабного вторгнення.