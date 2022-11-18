Наслідками використання Росією протипіхотних мін в Україні стали 277 жертв серед цивільних – Landmine Monitor

Використання Росією протипіхотних мін в Україні, включно з новими моделями, загрожує звести нанівець прогрес, досягнутий у цьому питанні за останні 25 років, ідеться в щорічній доповіді організації Landmine Monitor, оприлюдненій 17 листопада.

За цими даними, щонайменше 277 цивільних постраждали від мін в Україні за перші дев’ять місяців 2022 року. Це майже п’ятиразове збільшення порівняно з 58 жертвами, зафіксованими у 2021 році.

Москва розробляє нові протипіхотні міни і використала під час повномасштабного вторгнення міни, виготовлені в 2021 році, вказано в повідомленні. Автори звіту відзначають, що використання протипіхотних мін в Україні, а також у М’янмі, затьмарило 25-ту річницю Договору про заборону мін, укладеного в Оттаві в 1997 році.