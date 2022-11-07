Глава УГКЦ подарував папі Римському фрагмент російської міни після його заяви про «російський гуманізм»

Глава Української греко-католицької церкви Святослав зустрівся з папою Римським Франциском в Апостольському палаці у Ватикані і подарував йому фрагмент російської міни, яка у березні знищила фасад храму УГКЦ в Ірпені, повідомляє пресслужба УГКЦ.



«Глава УГКЦ вперше з початку повномасштабної війни росії проти України приїхав до Рима, щоб «принести до серця християнського світу біль і страждання українського народу. Блаженніший Святослав наголосив, що метою його візиту до Апостольської столиці «є передати вам, Святіший Отче, та вашим співпрацівникам біль і страждання мого народу», – йдеться у повідомленні.



Як інформує пресслужба УГКЦ, папа Франциск під час розмови висловив свою близькість із «багатостраждальним українським народом» та запевнив, що є поруч із ним у молитві та конкретних діях.



Святослав подарував Франциску фрагмент російської міни, яка у березні знищила фасад храму УГКЦ в Ірпені.



«Подарунок символічний ще й тому, що подібні фрагменти російських мін, бомб та ракет ми щоденно витягуємо з тіл військових, цивільних і навіть невинних дітей. Вони є видимими знаками тотального знищення та смерті, які росія несе на українську землю», – додають в УГКЦ.



Ватикан, зі свого боку, не повідомляв подробиць цієї зустрічі.



Ця зустріч відбулася після заяви папи Римського Франциска про те, що жорстокість російських окупантів у війні проти України не притаманна російському народові, який він вважає «великим».



«Це [жорстокість] найманців, солдатів, які йдуть на війну як на пригоду, найманців… Я волію думати так, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму. Вистачить згадати Достоєвського, який до сьогодні надихає, надихає християн до осмислення християнства. Я маю велику прихильність до російського народу, як також велику прихильність до українського народу», – сказав він, спілкуючись із журналістами.

На початку жовтня папа Франциск закликав президента Росії Володимира Путіна зупинити «спіраль насильства і смерті» через війну РФ в Україні. Водночас він закликав президента України Володимира Зеленського «бути відкритим» до мирних пропозицій щодо припинення війни.