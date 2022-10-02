Папа Франциск закликав Путіна зупинити «спіраль насильства і смерті»

Папа Римський Франциск закликав президента Росії Володимира Путіна зупинити «спіраль насильства і смерті» через війну РФ в Україні.

Заява Франциска, зроблена 2 жовтня під час публічного виступу на площі Святого Петра у Ватикані, є одним із найрішучіших зауважень, які він зробив після вторгнення Росії 24 лютого.

Римо-католицький лідер також засудив зростаючий ризик ядерної війни, назвавши це «абсурдом».

Франциск також закликав президента України Володимира Зеленського «бути відкритим» до мирних пропозицій щодо припинення війни.

Коментарі понтифіка прозвучали через два дні після того, як Путін оголосив, що Росія анексує чотири регіони України, частково окуповані російськими військами.

У своїй промові 30 вересня Путін також вдався до завуальованих погроз щодо використання ядерної зброї, повторюючи свої заяви, в яких він попередив Захід, що «це не блеф».

У Кремлі поки не відреагували на коментарі Папи Римського.