Через війну в Україні загинули 418 дітей – ОГП

Через повномасштабне збройне вторгнення Росії постраждали понад 1204 дитини – загинули 418 неповнолітніх та понад 786 були поранені, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора 4 жовтня.

«Під час фіксації злочинів, вчинених на території Харківської області, стало відомо про загибель 19 вересня в результаті обстрілу ворогом м. Куп’янськ 16-річного хлопця. Також стало відомо, що в травні внаслідок детонації міни, на яку наїхав автомобіль з пасажирами, які намагалися евакуюватися з м. Куп’янська Харківської області, загинуло 5 людей, серед яких 17-річний хлопець. 3 жовтня окупанти обстріляли с. Мар’янське Дніпропетровської області. Поранено 14-річну дівчину. 2 жовтня внаслідок артобстрілу військами РФ с. Пречистівка Донецької області отримав мінно-вибухову травму 12-річний хлопчик», – розповіли у відомстві з посиланням на ювенальних прокурорів.

Повідомляється, що найбільше з початку повномасштабної війни постраждало дітей на Донеччині – 404.

Влада каже, що статистика дитячого травматизму і смертності не остаточна, бо тривають бойові дії і збір даних.

Резолюції Ради безпеки ООН визначають, що серйозними порушеннями проти дітей під час збройних конфліктів є: вербування і використання дітей у збройних конфліктах; вбивства та каліцтва дітей; напади на школи, лікарні та захищених осіб, які пов’язані з ними; зґвалтування та інші форми сексуального насильства проти дітей; викрадення дітей; відмова у доступі гуманітарної допомоги.