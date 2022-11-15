ОГП оновив дані про смертність і травматизм дітей через війну – 431 дитина загинула та понад 834 поранені

Офіс генерального прокурора повідомив про зростання встановленої кількості загиблих та поранених через російську повномасштабну війну дітей.

Загалом, за даними ювенальних прокурорів, постраждали 1265 дітей.

«За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 431 дитина загинула та понад 834 отримали поранення різного ступеню тяжкості», – йдеться в заяві.

До цієї статистики додалася інформація, що 28 травня внаслідок російських обстрілів с. Миролюбівка Херсонської області загинула 8-річна дівчинка.



«14 листопада в смт Ярова Лиманського району Донецької області через детонацію міни отримав поранення 9-річний хлопчик. 14 листопада біля с. Новорайськ Херсонської області внаслідок наїзду цивільного автомобіля на вибуховий предмет отримали поранення різного ступеню тяжкості троє дітей віком 5 місяців, 5 та 10 років», – додали в ОГП.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.