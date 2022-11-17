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CNN: у США вичерпуються запаси деяких озброєнь для України

Президент США Джо Байден виступає з промовою про озброєння України на підприємстві Lockheed Martin, яке виробляє зброю, штат Алабама, 3 травня 2022 року

Сполучені Штати відчули скорочення запасів деяких озброєнь та боєприпасів, які вони пообіцяли надати Україні як військову допомогу, пише CNN із посиланням на кілька джерел в уряді.

Зокрема, йдеться про 155-мілімптрові артилерійські боєприпаси та переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger. Також джерела CNN вважають, що можуть виникнути труднощі з виробництвом деяких інших озброєнь, включно з переносними протитанковими ракетними комплексами Javelin, а також ракетами HARM та GMLRS.

Швидко налагодити у США виробництво озброєнь та боєприпасів, запаси яких скоротилися, поки не виходить, так само як і отримати їх у союзників у Європі.

При цьому влада США підкреслює, що безпека країни за жодних умов не постраждає і кожна поставка оцінюється з урахуванням її впливу на стратегічні резерви Сполучених Штатів та оборонні плани.

До початку війни в Україні, зазначає CNN, США вперше за багато років не були учасниками жодного збройного конфлікту — війська з Афганістану та Іраку на той момент були виведені, і потреби у виробництві зброї для участі в масштабній війні не було.

«Це стає все важче і важче», - заявив CNN конгресмен Майк Квіглі, член комітету з розвідки, коментуючи постачання озброєнь Україні. «Ми думали, що ця війна закінчиться за кілька днів, але зараз можуть пройти роки. У той час, коли глобальні ланцюжки постачань руйнуються, Заходу буде дуже важко задовольняти потреби на дуже високому рівні», – сказав він.

Речник Пентагону Патрік Райдер запевнив CNN, що США продовжуватимуть підтримувати Україну «стільки, скільки потрібно», додавши при цьому, що жодні постачання зброї Україні не знизять обороноздатність Сполучених Штатів.

США – один із головних союзників України. Після початку війни Сполучені Штати виділили кілька багатомільярдних пакетів військової допомоги Україні, а також підготували для неї програму ленд-лізу, яка дає змогу постачати озброєння на умовах оренди або тривалого розстрочення. Наразі ця програма розглядається як резервний варіант на випадок, якщо наситити наявні канали постачання буде неможливо.

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