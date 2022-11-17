CNN: у США вичерпуються запаси деяких озброєнь для України

Сполучені Штати відчули скорочення запасів деяких озброєнь та боєприпасів, які вони пообіцяли надати Україні як військову допомогу, пише CNN із посиланням на кілька джерел в уряді.

Зокрема, йдеться про 155-мілімптрові артилерійські боєприпаси та переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger. Також джерела CNN вважають, що можуть виникнути труднощі з виробництвом деяких інших озброєнь, включно з переносними протитанковими ракетними комплексами Javelin, а також ракетами HARM та GMLRS.

Швидко налагодити у США виробництво озброєнь та боєприпасів, запаси яких скоротилися, поки не виходить, так само як і отримати їх у союзників у Європі.

При цьому влада США підкреслює, що безпека країни за жодних умов не постраждає і кожна поставка оцінюється з урахуванням її впливу на стратегічні резерви Сполучених Штатів та оборонні плани.

До початку війни в Україні, зазначає CNN, США вперше за багато років не були учасниками жодного збройного конфлікту — війська з Афганістану та Іраку на той момент були виведені, і потреби у виробництві зброї для участі в масштабній війні не було.

«Це стає все важче і важче», - заявив CNN конгресмен Майк Квіглі, член комітету з розвідки, коментуючи постачання озброєнь Україні. «Ми думали, що ця війна закінчиться за кілька днів, але зараз можуть пройти роки. У той час, коли глобальні ланцюжки постачань руйнуються, Заходу буде дуже важко задовольняти потреби на дуже високому рівні», – сказав він.

Речник Пентагону Патрік Райдер запевнив CNN, що США продовжуватимуть підтримувати Україну «стільки, скільки потрібно», додавши при цьому, що жодні постачання зброї Україні не знизять обороноздатність Сполучених Штатів.

США – один із головних союзників України. Після початку війни Сполучені Штати виділили кілька багатомільярдних пакетів військової допомоги Україні, а також підготували для неї програму ленд-лізу, яка дає змогу постачати озброєння на умовах оренди або тривалого розстрочення. Наразі ця програма розглядається як резервний варіант на випадок, якщо наситити наявні канали постачання буде неможливо.