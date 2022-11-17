Пентагон: війська РФ нині займають близько 20% території України, але ЗСУ продовжують тиснути на окупантів

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляє, що російські війська нині окупували близько 20% території України.



«Але наразі вони (російські війська – ред.) займають приблизно 20 відсотків України. Таким чином, вони займають ділянку землі довжиною близько 900 кілометрів і, можливо, близько 75 або 80 кілометрів у глибину. Тож це не маленький шматок землі», – сказав він під час брифінгу 16 листопада.

Він вважає, що ймовірність того, що Росія досягне своїх стратегічних цілей – завоювати Україну, близька до нуля.

За словами Міллі, в Україну вторглися 170-180 000 російських військових, вони зазнали «величезних втрат», але Росія провела мобілізацію, тому Москва все ще має значну бойову силу в Україні.



Водночас міністр оборони США Ллойд Остін переконаний, що українці продовжуватимуть тиснути на російські окупаційні сили.



«Я думаю, що українці продовжуватимуть на них тиснути. Українці знають, що дозволяти їм відпочивати і переозброюватися – це помилка. Це операційна помилка. І я не вірю, що вони припустяться такої помилки», – додав глава Пентагону.

Херсон і частину області російські війська окупували на початку березня. 11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор. За даними військових, на правому березі Дніпра на Херсонщині з початку тижня деокуповано 179 населених пунктів на понад 4,5 тисячах квадратних кілометрів.

Однак лівобережна частина Херсонщини досі перебуває під окупацією російських військ.

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У вересні у результаті контрнаступу українські сили звільнили близько 8500 тисяч квадратних кілометрів території на Харківщині. Через дії ЗСУ російській армії довелося залишити прикордоння на півночі від Харкова, свій відступ російська сторона назвала «перегрупуванням».

Обласна влада Харківщини повідомляла. що станом на 1 листопада ще 29 населених пунктів залишаються окупованими.