WSJ: США закуплять у Південної Кореї боєприпаси для України

Артилерійські боєприпаси, вироблені в Південній Кореї, будуть поставлені Україні в результаті угоди, укладеної між Вашингтоном та Сеулом, повідомляє газета Wall Street Journal із посиланням на свої джерела у Білому домі.

За даними газети, США придбають у Південної Кореї сто тисяч боєприпасів для 155-мм гаубиць. Цих снарядів, за словами фахівців, має вистачити на кілька тижнів інтенсивних боїв.

Подібна домовленість дозволить Сеулу залишитися вірним букві своєї публічної позиції, яка полягає у відмові постачати Києву бойову зброю. Одночасно Південна Корея виконує прохання свого найближчого союзника, Сполучених Штатів, чиї власні запаси таких боєприпасів швидко вичерпуються.

Як пише газета, домовленості було досягнуто між міністрами оборони двох країн невдовзі після того, як стало відомо про постачання Північною Кореєю артилерійських снарядів Росії, що свідчить про обмежені можливості військово-промислової бази як у Росії, так і в США, можливості яких під час війни в Україні використовуються до краю.

У вересні Польща уклала з Південною Кореєю контракт на суму майже 6 мільярдів доларів на постачання танків, гаубиць і ракетних систем. Завдяки подібній угоді Варшава зможе поставити Україні озброєння, зберігаючи боєздатність власної армії.

Досі Сеул посилав Україні лише бронежилети, каски і медикаменти, наголошуючи, що він не має наміру постачати бойові озброєння, бажаючи зберегти добрі відносини з Росією.

У коментарі на публікацію WSJ Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що в ході переговорів йшлося про заповнення арсеналу боєприпасів Сполучених Штатів. Сеул виходить із того, що боєприпаси використовуватиме американська армія. Позиція Південної Кореї щодо відмови від поставок летальної зброї Україні залишається незмінною, заявило Міністерство оборони країни.