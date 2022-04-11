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Зеленський попросив Південну Корею про допомогу зброєю

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 11 квітня використав своє звернення до парламенту Південної Кореї, щоб попросити про зброю для оборони від Росії, хоча раніше Міністерство оборони Південної Кореї відхилило такий запит.

«Україна потребує військової підтримки, включно з літаками та танками. Південна Корея може допомогти Україні. Південна Корея має різні оборонні системи, які можуть захистити від російських танків, кораблів і ракет. Ми були б вдячні, якби Південна Корея могла допомогти нам боротися з Росією», – відзначив Зеленський.

Раніше 11 квітня речник міністерства оборони Південної Кореї Бу Син Чан заявив, що міністерство відхилило запит України на систему протиповітряної зброї і що воно не може надати летальну зброю, враховуючи власну «ситуацію з національною безпекою».

Сеул неодноразово заявляв, що не надаватиме летальну зброю для підтримки України. Минулого місяця Сеул здійснив нелетальні військові постачання на суму близько 800 тисяч доларів, включно з куленепробивними шоломами, наметами, ковдрами, покривалами, готовими до вживання стравами, аптечками та ліками, підтвердив CNN представник міністерства оборони.

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